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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Baskil ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Baskil ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Baskil Vakıf Bank Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkan Vekili Vahdettin Obuz, İlçe Emniyet Amiri Yılmaz İloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kırpancı, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Kundakçı tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Vakıflar Bankası Hisarcık Baskil Güncel Haberler

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