Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesinde "Yeşil" posteri satışa çıkarıldı! Tepkilerin ardından geri adım attılar

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor- Amedspor maçı olaylara sahne oldu. Bursa'nın sahasında oynanan maçta oyuncular arasında arbede çıktı, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

TRİBÜNLERDE TEPKİ ÇEKEN POSTERLER

Polisin müdahale ettiği olaylarda, tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım posterleri açıldı. Maçta yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

YEŞİL POSTERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Maçın ardından, online satış platformu Çiçek Sepeti'nin internet sayfasında, maç esnasında açılan Mahmut Yıldırım ve toros posterinin satışa sunulduğu ortaya çıktı. "Mahmut Yıldırım Yeşil The Yeşil 25x18 Ahşap Tablo Mdf Poster" ismini taşıyan hediyelik ürün 49 TL'ye satılırken, sosyal medyada #ÇiçekSepetiBoykot paylaşımları yapıldı. Tepkilerin ardından, ürünler siteden kaldırılırken, Çiçek Sepeti'nden de açıklama geldi.

SATIŞI DURDURAN ÇİÇEK SEPETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Özür dileyen Çiçek Sepeti, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli kullanıcılarımız; Platformumuzda bulunan "uyguncase" isimli satıcı tarafından satışa açıldığı görülen bir ürünle ilgili yapılan paylaşımları üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu ürünü platformumuzdan kaldırmış ve satıcı ile tüm ticari ilişkimizi bugün itibarıyla sonlandırmış bulunmaktayız. Yaşanan bu üzücü durum nedeniyle özür diler, benzer durumların yaşanmaması ve benzer içerikli ürünlerin satıcılarımız tarafından açılmaması için çok daha dikkatli olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."