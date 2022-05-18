Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Haberler

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 20.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

AA / Uğur Ulu - Güncel

İstanbul, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Haberler

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