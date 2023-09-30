Bursa'da yapılan uygulamalarda aranan kişiler yakalandı

Bursa'da yapılan sabit uygulama ve umuma açık iş yeri uygulamasında aranan kişiler yakalandı. Uygulamada ayrıca silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Bursa'da, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sabit uygulama ve umuma açık iş yeri uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Nilüfer Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Dağ Yolu ve Çekirge bölgelerinde yapılan hareketli ve sabit yol uygulamalarında 1078 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişinin üzerlerinde bir ruhsatsız silah ve 41 adet fişek, bir bıçak, 102 gram esrar, 20,3 gram sentetik kannabioid ele geçirildi.

Umuma açık iş yerlerindeki kontrollerde ise bir iş yerinde tütün mamulleri tüketimi yasağının ihlal edildiği, başka bir iş yerinde ise 2 çalışanın SGK bildiriminin yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca uygulamada 327 araç kontrol edilerek, 19 sürücüye toplam 87 bin 863 lira idari para cezası uygulandı.