Bursa'da ormandaki 'kozalak kavgası' cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ormandan izinsiz kozalak toplama meselesinden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat A, tutuksuz sanıklardan Ahmet K, öldürülen Ceyhun Çetin'in eşi Tebessüm Çetin ile taraf avukatları katıldı. Başka suçtan tutuklu Erhan Ö. bulunduğu cezaevinden, diğer tutuksuz sanıklar Yunus Y. ile Sedat Ö. ise Bandırma Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

Sanıklardan Sedat Ö. savunmasında, olay günü ormanlık alana gittiklerini ve bir süre sonra gelen birkaç kişinin yasak olduğunu söylemesi üzerine topladıkları kozalakları bıraktıklarını iddia etti.

Kendisini muhtar olarak tanıtan kişinin telefonla görüşerek başkalarını da bölgeye çağırdığını öne süren Sedat Ö, "Bizi darbetmeye başladılar. Sayıca çok oldukları için karşılık veremedik. Ben kimseye vurmadım." dedi.

Erhan Ö. ise muhtarın telefonunun ardından gelen kişiler arasında bulunan Ceyhun Çetin'in nasıl yaralandığını görmediğini, arkadaşları darbedilirken korkarak kaçtığını, daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi.

Diğer sanıklar da maktule vurmadıklarını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Maktulün eşi Tebessüm Çetin, olay sırasında evde bulunduğunu ve durumdan daha sonra haberdar olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Murat A'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Ahmet K, Erhan Ö, Yunus Y. ve Sedat Ö'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Karacabey ilçesinde geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Murat A, Ahmet K, Erhan Ö, Yunus Y. ve Sedat Ö. kırsal Okçular Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kozalak toplamaya gitmiş, şüphelilerin izinsiz kozalak toplamasına tepki gösteren mahalleliler ile bu grup arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan Ceyhun Çetin (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlılardan Murat A. tutuklanmış, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.