Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücüler Yaralandı
Bursa'da meydana gelen kazada, 2 motosiklet çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyreden Şükrü Mert S. (34) idaresindeki 41 AEH 490 plakalı motosiklet ile Serkan Ç'nin (34) kullandığı 34 DOR 044 plakalı motosiklet Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler, yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.