Bursa'da Kuraklık Su Krizine Neden Oluyor

Bursa'da Kuraklık Su Krizine Neden Oluyor
Küresel ısınmaya bağlı olarak Bursa'da kuraklık, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Gölbaşı Gölü'ndeki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesine yol açtı. DOĞADER Başkanı Murat Demir, bu durumun Türkiye'nin sebze ve meyve üretimini tehdit ettiğini belirtti.

KÜRESEL ısınmaya bağlı olarak kuraklığın arttığı Bursa'da, barajlar ile tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Gölbaşı Gölü'ndeki su seviyesinde de ciddi oranda düşüş gözlendi. Kuraklığın tarımı da etkilediğine değinen DOĞADER Başkanı Murat Demir, "Bu sorun devam ederse, artık sofralarımızda sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz" dedi.

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, 'su şehri' Bursa'da ciddi boyuta ulaştı. İçme suyu için kullanılan Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'nda ise su seviyesi tükenme noktasına geldi. Barajlar ile tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Gölbaşı Gölü'ndeki su seviyesi kritik seviyelere kadar düştü. Yaşanan su krizi, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Bursa'da, tarımı da olumsuz yönde etkiliyor. Bursa Ovası'nda yetiştirilen şeftali, armut, incir, kiraz, zeytin, çilek, üzüm, ceviz, Brüksel lahanası, enginar, domates ve fasulye gibi birçok meyve-sebze, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, kuraklık devam ederse tarım şehri Bursa'da üretimin sıkıntıya girebileceği öne sürülüyor.

'TARIMDA VAHŞİ BİR SULAMA YAPILMAKTADIR'

Yaşanan kuraklığın tarımı da etkilediğini söyleyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, "Bursa'da su sadece içmek için değil, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacı içinde çok önemli. Kuraklık nedeniyle göllerin ve barajların kuruması ciddi tehlike oluşturuyor. Bu sorun önümüzdeki günlerde de devam ederse, artık sofralarımızda, domates, patlıcan ve şeftali gibi sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz. Tarım bildiğiniz gibi çok ciddi oranda su ihtiyacı vardır. Burada tabi önlem olarak bu tarımı kullandığı su yöntemi ve sulama biçimlerini değiştirmek gerekiyor. Bursa'da salma sulama dediğimiz o vahşi sulama yapılmaktadır. Bundan vazgeçilip, müdahale edilmelidir. Devlet ve yerel yönetimler desteğiyle çiftçiye, tarım yapanlara, damla sulama ve yağmur sulama yapabilmesi için olanaklar sağlanmalı, teşvikler verilmelidir, destek olunmalıdır" diye konuştu.

Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'da günde 525 bin metreküp su tüketilirken, Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün (BUSKİ) internet sitesinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 0,25 olarak paylaşılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
