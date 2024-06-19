Bursa'da Kocadere Göleti'nin yapımı hızla ilerliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nin yapım çalışmasının hızla sürdürüldüğü bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıoklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen ve gövde dolgu imalatları tamamlanan Kocadere Göleti'nde projede çalışmaların sürdüğünü, projeyi bir an önce bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını aktardı.

Ayrıca dolusavak kazı imalatları ve iletim hattı imalatlarının devam ettiğini, temmuz ayında ön yüz beton kaplama imalatlarına başlanacağını duyuran Balta, Kocadere Göleti'nin tamamlanmasıyla, gölette depolanacak su ile Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı bilgisini verdi.