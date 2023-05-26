Bursa'da kebapçı, her yıl Şehitler Günü'nde TSK'ya bağış yapıyor

Bursa'da 2 bin 698 kilogram döner kebabı yaparak Guinness Rekorlar Kitabına giren Eyüp Solmaz, her yıl Şehitler Günü'nde bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Güçlendirme Vakfına bağışlıyor. 20 yıldır tekrarlanan örnek davranış üzerine TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade Ankara'dan Bursa'ya gelerek kebapçı Eyüp Solmaz'ı plaketle ödüllendirdi.

Bursa'da 2 bin 689 kilogram döner kebabı yaparak, vatandaşlara ücretsiz dağıtan Melike Döner sahibi Eyüp Solmaz, her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yaptığı bağışla da takdir topluyor. Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kazandığı paranın tamamını vakfa bağışlayan Solmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından plaketle ödüllendirildi.

Ankara'dan Türk Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Türk Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı İstanbul Bölge Temsilcisi Emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan ve Osmangazi Kaymakamı Ali Partal Melike Döner sahibi Eyüp Solmaz'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı plaket takdim ettiler.

Türk Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu güzelliği herkes ile paylaşacağız. Eyüp bey bizim bağışçımız. Ne kadar kazandığını bilmiyorum ama kendisi bizlere 15-20 yıldır bağışta bulunuyor. Bu bir ilk değil. Ben de Genel Müdür olarak kendisiyle tanışmak istedim. 18 Mart'ta bir günlük hasılatını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile paylaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ne demek, Milli muharebe uçağı, Hürjet, Hürkuş, İHA ve SİHA'ların hepsinin bağlı olduğu yerdir. Bunlar bu bağışlarla hayata geçen şirketlerdir. ASELSAN, ROKETSAN, TÜSAŞ, İŞBİR ve ASPİLSAN hepsi bu bağışlarla kurudu. Bunlar güzel gönlü ve cebi zengin olanlarla kuruldu. Çoğu zengin değil ama gönlü zengin. Değerli Eyüp kardeşimin gönlü de çok zengin. Vatan, millet ve Sakarya aşkıyla yanan bir gönlü var. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, milletin vakfı. Biz savunma sanayi alanında faaliyet gösteriyoruz. Savunma sanayi alanında bunların sayesinde bizim yurt dışında kimseye ihtiyacımız yok. Bütün yerli ve milli ürünler sayesinde dimdik ayaktayız. Bu vakfı destekleyelim, ellerinde gelen desteği verirlerse artık biz sadece kendi ihtiyacımızı değil dışarıya satıp milli ekonomimize daha da çok destek sağlayabiliriz" dedi.

Piyade, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar fahri başkanı olduğunu belirterek, onların da kendi bölgelerinde fahri tanıtım kurulu oluşturarak vakıfla vatandaşları tanıştırdığının altını çizdi.

Melike Döner Sahibi Eyüp Solmaz, gazi çocuğu olduğunu ve bu durumun kendisini duygulandırdığı belirterek, "Türk vatandaşı olan herkes senede bir günlük gelirini veya yevmiyesini bu vakfa bağışlasın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü olması için ilk önce savunma sanayisinin güçlü olması lazım. O zaman bizim askerimiz ve ülkemiz daha güçlü olur. Sıra bende değil sıra hepimizde diyorum. Türk vatandaşı olarak duyarlı davranıp senede bir günlük gelirini verse yeterlidir diyorum" ifadelerini kullandı.

TSK Güçlendirme Vakfı hakkında;

Türkiye'nin kendi kendine yeterli bir savunma sanayii tesis etme ihtiyacının tetikleyici unsuru, 1964'te yaşanan Kıbrıs Bunalımının ardından 1974'te adaya yaptığımız Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu olmuştur. Bu dönemdeihtiyaçlar çerçevesinde savunma sanayii hamlesi, kuvvet komutanlıklarının adına kurulan vakıflar yolu ile başlatılmıştır. Türk halkı tarafından büyük bir teveccühle karşılanan ve desteklenen vakıflar, 17 Haziran 1987 tarihinde kabul edilen 3388 Sayılı "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu" ile birleştirilerek 26 Eylül 1987 tarihinde birleştirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur.

TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma,Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı'ndan oluşmaktadır.

TSK Güçlendirme Vakfı kuruluşu ve yapısı itibarıyla Türkiye'nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren, kanunla kurulan tek Vakıf konumundadır.

Vakfın kuruluş amacı; 3388 sayılı kanunla "Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak" olarak belirlenmiştir. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi Türk Savunma Sanayine yön veren şirketleri bünyesinde barındıran TSK Güçlendirme Vakfı toplamda 61 şirket,7 şube ve 7 ofis ile faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,her zaman Türk Ordusunun yanında olmuş, bağlı şirketleri ile öncelikle ordunun ihtiyaçlarının son teknoloji ürünler ile giderilmesine çalışılmıştır. Dünyanın gıpta ile baktığı bu ürünlere yurt dışından gelen talepler ile birlikte şirketlerimizin ihracat rakamları son yıllarda günden güne artmaktadır. Bağışlar ve şirketlerden gelen kar paylarından elde edilen gelirler TSK'nın modernizasyonu çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinden TSK projelerine aktarılmaktadır. Vakfın bağışçı sayısı ise 215 bin kişinin üzerine çıkmıştır - BURSA

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