Bursa'da Ev Eşyaları Mağazasında İzdiham
Bursa'da bir ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince sabah saatlerinde izdiham yaşandı. Ucuz eşya almak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar mağaza önünde oluştu.
BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. (DHA)