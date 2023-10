Bursa'da bir et restoranında kurban hissesi alanlara bozuk kıyma, et ve salam dağıtıldığı iddiasıyla açılan dava başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında 3 bin 660'ar yıl hapis cezası isteniyor.

Bursa'da Et Restoranında Dolandırıcılık Davası

BURSA da, işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma, et ve salam dağıtıldığı iddiasıyla her bir hisse sahibi için 10'ar yıl olmak üzere haklarında 3 bin 660'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali Açıkgöz (56) ve oğlu Enes Açıkgöz (31) ile tutuksuz sanık M. Açıkgöz'ün yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen Kurban Bayramı'nda, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoranı işletmecisi Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, hisselerini veren kişilere etlerin bir kısmını bayramın ilk günü, diğerlerini ise ikinci günü verdi. Bu sırada, etlerini bayramın ikinci günü almaya gelen hisse sahipleri ile firma yöneticileri arasında, dini usullere uygun olmadan kesilen etlerin, anlaşma dışında vakumlanmış ve dondurulmuş olarak verilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Şikayet üzerine belirtilen adrese polis, zabıta görevlileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edidi. Deponun da ruhsatsız olarak işletildiği belirlenirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ton 800 kilo et imha edildi.

İŞLETME SAHİBİ VE YANINDA ÇALIŞAN BABASI TUTUKLANDI

Satın aldıkları kurbanlık hayvan hissesinde dolandırıldığını öne süren hisse sahiplerinin şikayeti üzerine işletme sahibi Enes Açıkgöz ve yanında yönetici olarak çalışan babası Ali Açıkgöz ile kız kardeşi M. Açıkgöz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye çıkarılan Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz tutuklanırken, kız kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturmasının ardından haklarında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından her bir sanığa dolandırdıkları öne sürülen her kurban hissesi sahibi için 10'ar yıldan olmak her bir sanık hakkında 3 bin 660'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dava ile ilgili yargılamaya Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanıkların, cezaevinden, M. Açıkgöz'ün ise İstanbul'dan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldıkları duruşmada, müştekiler ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan Enes Açıkgöz, Kurban Bayramı öncesi bin 800 hisse sahibi ile kurban ve kesim ücreti olarak toplam 7 bin 100 lira karşılığında anlaştıklarını söyledi. Bunun karşılığında kendi işletmesinde kestiği kurbanların etini 800 kişiye teslim ettiğini belirten Enes Açıkgöz, "Babam, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurbanlık kesim konusunda iki ayrı firma ile anlaşmıştı. Onların kestiği etler, bayramın ikinci günü öğlen saatlerinde bize TIR ile geldi. Biz, dağıtımı yapmaya başladığımız sırada, hissedarlardan bazıları, etlerin salam ve sosis olduğunu söyleyince tepki oluştu. Masalara vurup, camlarımızı kırdılar. Bu durumda yaşanan en büyük sorun, 'etlerin dondurulmuş' olarak ve 'paketleme' şeklinde olduğu şeklindeydi. Oysaki biz müşterilere, etleri bu şekilde de teslim edebileceğimizi söylemiştik. Şikayetler üzerine tutuklandık. Mağdur olduk. Tahliyemizi istiyoruz. Gerekirse, mağdurlardan aldığımız parayı iade etmeye hazırız" diye konuştu.

Diğer sanıkların da suçlamayı kabul etmediği duruşmada söz alan müştekiler, Kurban Bayramı öncesi hisse alırken, sanıkların kendilerine, dondurulmuş ve paketlenmiş et verecekleri şeklinde bir anlaşma yapmadıklarını söyleyerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.