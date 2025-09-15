Haberler

Bursa'da Engelli Seyyar Satıcının Parası Çalındı

Güncelleme:
BURSA'nın İnegöl ilçesinde fiziksel engelli seyyar satıcı Selahattin K.'nin tezgahında unuttuğu yaklaşık 2 bin TL, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Gün boyu çalıştıktan sonra bisküvi, çikolata, kağıt mendil gibi ürünler sattığı tezgahını çarşıdaki ara sokağa park edip evine giden Selahattin K., paraları unuttuğunu fark etti. Akşam saatlerinde ara sokaktaki tezgahına gelen Selahattin K., paraların yerinde olmadığını görerek üzüldü. Selahattin K., durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, seyyar tezgah ve çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, parayı alan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
