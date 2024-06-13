Burdur Gölü Çevresinde Yetiştirilen Gülden Elde Edilen Gül Yağı İhracatta Talep Görüyor

Burdur Gölü çevresinde yüksek rakımlı arazilerde susuz yetiştirilen gülden elde edilen gül yağı, aroması ve etken madde oranın yoğunluğu dolayısıyla kozmetik ve ilaç sanayisinden talep görüyor.

Üreticilerden alınan bilgiye göre, bu yıl yurt dışına kilogramı 14-15 bin avrodan satılan gül yağı, susuz yetiştirilen gülden elde edildiği için değeri artıyor.

Yüksek rakım ve sulamasız yetiştirmenin, gülün yağ oranını ve yağ içeriğindeki "citronellol, nerol, geraniol" gibi etken maddeleri artırması sayesinde, yağın ihracat değeri de yükseliyor.

Isparta'nın köylerinin yanı sıra Burdur'un İlyas, Karakent, Kavacık, Yaylabeli, Çimbilli, Ulupınar ve Başmakçı köylerinde de susuz yetiştirilen gülden elde edilen gül yağı yurtdışında tercih ediliyor.

Göller Yöresi'nde 2020'den bu yana susuz tarıma yönelik çalışmalar ve projeler yürüten Ece Aynur Onur, AA muhabirine, gül ve gül yağı kazançlı ürün olduğu için bölgedeki çiftçilerin de gül tarımına ilgi göstermeye başladığını anlattı.

Yüksek bölgelerde susuz üretilen gülün rekolte ve ürün kalitesinin arttığını vurgulayan Onur, alçak rakımda yetiştirilen 5-6 tondan gülden yaklaşık 1 kilogram gül yağı elde edildiğini belirtti.

Onur, "1200-1600 metre gibi yüksekliklerde çorak topraklarda yetişen 3-4 ton gülden yaklaşık 1 kilogram kadar gül yağı elde edilebiliyor. Bunun yanında susuz yetiştiği için aroması ve etken madde oranı yüksek. Böylelikle hem ekonomik değeri hem de kalitesi artıyor. Gül kozmetik ve ilaç sanayisinde geniş bir kullanım alanına sahip ve önemli bir ihracat ürünü." diye konuştu.

Ece Aynur Onur, gül üretiminin bölgede daha da yaygınlaştırılmasıyla hem tarımda su kullanımının azaltılabileceğini hem de gençlerin ve kadınların istihdamının artırılabileceğini ifade ederek "Gülün güzel görüntüsünü ve kokusunu kullanarak yerli ve yabancı turistleri bölgemize çok çekebiliriz. Bu yıl biz de 5 dekar alanda susuz gül yetiştiriyoruz. Gül suyu ve gül yağından 4-6 milyon lira gelir bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.