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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

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Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 11 kişi tutuklandı.

Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerince 7 Aralık 2023'te başlatılan operasyon kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 21 şüpheli belirlendi.

Burdur, Isparta ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 13 tabanca ve 103 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan 7 şüpheli de emniyetten salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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