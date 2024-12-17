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Burdur'da Tescilli Honamlı Oğlaklar Açık Artırmayla Satılacak

Burdur'da Tescilli Honamlı Oğlaklar Açık Artırmayla Satılacak
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ıslah ettiği Honamlı ırkı keçilerin 40 oğlağını açık artırma usulü satışa sunacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleniyor ve bölgedeki damızlık hayvan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) ıslah edilen tescilli Honamlı oğlakları, bölgenin damızlık hayvan ihtiyacını karşılamak amacıyla açık artırma usulü ihaleyle satışa sunulacak.

Hayvancılıkta ihtisaslaşan MAKÜ'nün Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 15 yıllık bilimsel çalışmayla Honamlı ırkı keçilerin ıslahında başarı elde edildi.

Üniversitenin çiftliğinde hastalıklardan ari yetiştirilen ve "Honamlı ırkı" olarak tescillenen keçilerinin 40 oğlağı, besicilere açık artırmayla satılacak.

Merkezin müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlktan Baştan, AA muhabirine, üniversitenin başlattığı "Halk Elinde Honamlı Islah Projesi"nin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından benimsendiğini ve yetiştiricilerin özel olarak desteklendiğini söyledi.

Honamlı keçisinin genetik sperm ve embriyolarının ulusal gen bankalarında dondurularak muhafaza edildiğini belirten Baştan, araştırma merkezinde genetik potansiyeli yüksek çekirdek bir sürü oluşturulduğunu kaydetti.

Baştan, hastalıklardan ari ve ikizlik potansiyeli yüksek sürüden elde ettikleri 40 baş dişi ve erkek damızlık oğlağı 18 Aralık saat 11.00'de açık artırmayla satışa çıkaracaklarını, yetiştiricilerin katılım şartlarını üniversitenin web sayfasından öğrenebileceklerini bildirdi.

Burdur, Isparta, Antalya ve Konya'nın dağlık kesimlerinde Honamlı keçisinin yaygın yetiştirildiğini dile getiren Baştan, "Honamlı keçisinin en önemli özelliği canlı ağırlığı, büyüme hızı ve yaşam direnci diğer keçi ırklarına kıyasla yüksek. Yetiştiricilerin genetik potansiyeli yüksek damızlık hayvan ihtiyacı var. Bölgenin nispeten damızlık hayvan ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Dışa bağımlılığı en az olan hayvancılık küçükbaş yetiştiriciliği"

İlktan Baştan, Türkiye'nin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Küçükbaş yetiştiriciliği aslında ülkemizde modern tarımın yapılamadığı dağlık alanlardaki bitkisel kaynaklarının ete ve süte dönüştürülmesi açısından önemli. Dışa bağımlılığı en az olan hayvancılık küçükbaş yetiştiriciliği. Biz de bu amaçla bölgemizde küçükbaş yetiştiriciliğini önemle destekliyoruz. Üniversite olarak damızlık hayvan ihtiyacının sağlanmasının yanında suni tohumlama ve embriyo transferi gibi modern üreme teknolojilerini kendi araştırma merkezimizde uyguluyoruz. Hedefimiz gelecek dönemde bu hizmetleri yetiştiricilerimize sunmak."

Merkezin müdür yardımcısı öğretim görevlisi Durmuş Kahraman da Honamlı keçisinin etçi kombine bir ırk olduğunu, diğer yerli keçi ırklarına göre daha hızlı kilo alabilen dişilerinin 75-80, erkeklerinin ise 120-130 kilograma rahatlıkla ulaşabildiğini anlattı.

Oğlaklarının günlük 250-350 gram arası kilo aldığını vurgulayan Kahraman, "İkizliği yüksek, herhangi bir hormon uygulamadan 100 keçiden aşağı yukarı 180-200 yavru alabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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