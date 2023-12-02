Burdur'da Filistinlilere Destek Amacıyla Hayır Çarşısı Açıldı

Burdur'da Genç İHH tarafından açılan hayır çarşısında, gelir Filistin'e bağışlanacak çeşitli yemekler ve el işi ürünler yer alıyor. Burdur Genç İHH Lise Birimi Sorumlusu Zeynep Aytar, vatandaşların çarşıya ilgisinin iyi olduğunu belirtti.

Burdur'da Filistinlilere destek amacıyla Genç İHH tarafından hayır çarşısı açıldı.

Geliri Filistin'e bağışlanacak hayır çarşısında, çeşitli yemekler ve el işi ürünler yer alıyor.

Burdur Genç İHH Lise Birimi Sorumlusu Zeynep Aytar, gazetecilere, vatandaşların çarşıya ilgisinin iyi olduğu söyledi.

Daha öncede STK'lerle Filistin'e destek için kermesler düzenlendiklerini belirten Aytar, "Liseli kızlarımızla beraber Filistin'e destek amaçlı kermes düzenlemeye karar verdik. Kermesimiz inşallah hayırlara vesile olur." dedi.

Burdur İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Çetinkaya da, gündemlerinin Gazze olduğunu belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz için lisede okuyan öğrencilerimiz bir kermes planlamışlar. Dernek binamızın önünde kermesimizi gerçekleştiriyoruz. Burada kendi hazırladıkları yemek, el işi gibi ürünleri sergiliyorlar. Kermesimiz hayırlara vesile olsun. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.