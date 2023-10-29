BURDUR'DA 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Türker Öksüz'ün makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Türker Öksüz, "Bugün tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğarak kurduğu gözümüzün nuru Cumhuriyetimizin 100'üncü yaş günü. Bu gururu, bu coşkuyu siz değerli Burdurlu hemşehrilerimle bir arada yaşamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İstiklalden istikbale Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, binlerce yıllık Türk tarihinde sayısız yeniden doğuşu kanları, canları pahasına muştulayan, istiklal ve istikbalimiz uğruna fedai can eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende resim, şiir, kompozisyon ve atletizm müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törende şiirler okundu, mehteran, spor ve halk oyunu gösterisi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü'nün gösterisi ile Jandarma Köpek Timi'nin gösterisi ilgi gördü. Kutlama programı tören geçişiyle sona erdi. (DHA)