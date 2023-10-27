Burdur'da 2 Haftalık Çalışma Sonucu 31 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 haftalık çalışmaları sonucu farklı suçlardan yakalanan 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar kapsamında kesici delici aletler, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının tamamı aydınlatıldı ve şüphelilere adli işlem başlatıldı. Aranan şahısların da yakalandığı operasyonda 30 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 haftalık çalışmaları sonucu farklı suçlardan yakalanan 31 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla 8 Ekim-22 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 2 adet kesici delici alet (bıçak, çakı vb.), 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 22 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 23 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 14 dolandırıcılık olayının ise tamamı aydınlatılarak olaya karışan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 47 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı, 17 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 9 ay ve 4 yıl 2 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretini yapan sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 25,43 gram esrar, 3,85 gram metanfetamin, 1,66 gram eroin, 4 adet kullanımı kontrole tabi hap, uyuşturucu madde ölçmeye yarayan aparat, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanımı/ticareti" suçundan işlem yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılık, organize, mali suçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda meydana gelen 6 olay neticesinde yapılan operasyonlarda; 5 adet elektronik sigara, 2 adet elektronik sigara bataryası, 6 adet elektronik sigara başlığı, 2 adet sahte plaka, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve kolye, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet sürgü, 1 adet yay, 1 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BURDUR