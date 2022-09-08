Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı

BURGARİSTAN vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı daha da arttı.

BURGARİSTAN vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı daha da arttı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgar turistlerin gelişinde yüzde 30 artış olduğunu belirterek, son 1 yıl içinde 57 firmanın kentte yatırım yaptığını söyledi. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker ise kentin önemli caddelerindeki iş yeri kiralarının 10-15 bin liradan 50 bin liraya çıktığını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.

Bulgarların Edirne gelmesinin fiyatları arttırdığına dair iddialar ile ilgili de Çeçe, "Bizde yufka ve baklava fiyatları, un fiyatları arttığı için artıyor. Onlara bağlı bir şey yok. Benim bildiğim yok. Çünkü toptandan aldığımız ürünler çok pahalı. İster istemez satış fiyatına da yansıyor" dedi.