Bulgaristan Başbakanı Radev, Sofya'daki ABD uçaklarının ay sonunda ayrılacağını açıkladı

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD'ye ait askeri uçakların haziran sonuna kadar Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'ndan ayrılacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Radev, hükümetin konuya ilişkin ABD tarafıyla düzenli temas halinde olduğunu söyledi.

ABD'ye ait askeri uçakların haziran sonuna kadar Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'ndan ayrılacağı bilgisini paylaşan Radev, ABD'nin Bulgaristan için güvenlik alanında stratejik bir müttefik olmaya devam ettiğini belirtti.

Radev, "ABD, güvenlik alanında stratejik müttefikimiz, enerji, ekonomi, yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarında ise kilit ortaklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Hükümet, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürecektir." dedi.

Bulgaristan hükümeti, 29 Mayıs'ta aldığı kararla ABD'ye ait 15 askeri uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatmıştı.??????