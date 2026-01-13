GÜNDEM / 13 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hakimevi'nde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı"na katılacak.

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na iştirak edecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1456 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını, 10 yıl (3521 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları başlayacak. Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir-Boluspor, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fethiyespor-Galatasaray maçları oynanacak.

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

3- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini ağırlayacak.

