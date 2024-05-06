Bucak'ta Otomobil Şarampole Devrildi
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Uğur Ü. (44) idaresindeki 15 HE 299 plakalı otomobil, Kent Ormanı Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.