Bucak OSB'ndeki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kereste fabrikasında çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Saat 15: 30 sıralarında Bucak OSB'nde İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Mehmet Küley'e ait kereste fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kereste fabrikasının dış bölümünde biçilmiş istifli ağaçlarda başlayan yangın kısa sürede fabrikanın içerisine sıçradı. Yangına Bucak Belediyesi ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak, fabrikanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi. Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.