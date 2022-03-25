Buca Cezaevi'nin yıkımına asbest raporunun çıkmasıyla devam edilecek

İZMİR (AA) - İzmir'de 62 yıl açık kaldıktan sonra geçen sene kapatılan ve bazı bölmelerinde yıkım yapılan Buca Cezaevi'ndeki çalışmaların, asbest raporunun çıkması ve izinlerin alınmasıyla devam edeceği bildirildi.

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıkımı yapacak firmaya yer teslimi yapılan ve ilk etapta hırsızlığı engellemek amacıyla bazı bölmelerde yıkım yapan firma, asbest raporunun çıkması için yıkım işlemine ara verdi.

Firmanın yıkım ruhsatının alınmasının ardından işleme devam edeceği belirtildi.

Yıkım firması yetkilisi Fatih Dündar, AA muhabirine, raporla ilgili tetkiklerin sürdüğünü söyledi.

Prosedüre uygun şekilde yıkım işlemini yapacaklarını aktaran Dündar, "Asbest raporunun çıkmasıyla birlikte gerekli izinleri alıp, yıkım işlemine başlayacağız. Geçici olarak birkaç bölmeyi yıkmıştık. Asıl yıkımı rapor çıktıktan sonra yapacağız." dedi.