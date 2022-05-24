Buca BSM öğrencisi Uygar'a prestijli ödül - Haberler

Buca BSM öğrencisi Uygar yine gururlandırdı

Buca BSM öğrencisi Uygar Kantarcıoğlu, yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce adayın yarıştığı 16'ıncı Uluslararası Pera Piyano Festivali'nden üçüncülükle döndü.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la da daha önceki başarılarında bir araya gelen Buca BSM öğrencisi Uygar Kantarcıoğlu, alanında uluslararası prestije sahip olan ve bu yıl 16'ıncı kez düzenlenen Pera Piyano Festivali'nden 11-12 yaş kategorisinde üçüncülük ödülüyle döndü. Merkezin piyanist eğitmeni Belit Karaca'nın eşliğinde yarışmaya hazırlanan Kantarcıoğlu, yüzlerce yarışmacıyı geride bırakarak Buca BSM'nin bu alandaki başarılarına yenisini ekledi.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Eğitimci anne ve babanın oğlu olan ve 14 Haziran 2010'da İzmir'de doğan Uygar Kantarcıoğlu, genç yaşında kendi dalında pek çok başarıya imza attı. Sanatla 3 yaşında Orff öğretisi sayesinde tanışan Kantarcıoğlu, 7 yıldır özel piyano eğitimi alıyor. 2020 yılından bu yana Buca BSM öğrencisi olan Kantarcıoğlu, pek çok başarıya imza attı ve başarılarını devam ettiriyor. Kantarcıoğlu, 2021 yılında başka bir bestesi ile Avusturya Vienna İnternational Music Competition'a katıldı. Piyano performanslarıyla ise İtalya Orbetello Piano Competition'da üçüncülük , İspanya Carles&Sofia İnternational Piano Competition'da ikincilik ve Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları CAKA Piyano yarışmasında "Jüri Özel Ödülü" aldı.

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