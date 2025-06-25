Buca Belediyesi'nde İşçiler Maaşlarını Alamadığı İçin Eylemde

Buca Belediyesi'nde İşçiler Maaşlarını Alamadığı İçin Eylemde
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İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz alması nedeniyle başlatılan iş bırakma eylemi 8 gündür devam ediyor. Eylem, temizlik hizmetlerinin aksamasına ve çevreye kötü kokular yayılmasına neden oldu.

İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.

İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor.

İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu. Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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