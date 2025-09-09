Haberler

Buca Belediyesi İşçileri Maaş Alamadıkları İçin İşgal Eylemi Başlattı

Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ (BUCAMAR) çalışanları, yaklaşık 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye binasında işgal eylemi başlattı. İşçiler, en az 2 maaşları yatırılana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

İzmir'in Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ (BUCAMAR) çalışanları, yaklaşık 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye binasında işgal eylemi başlattı.

Belediye binasında iş bırakma ve oturma eylemi başlatan işçiler, en az 2 maaşları yatırılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, işçilerin uzun süredir ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi.

İşçilerin sabredecek güçlerinin kalmadığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"İşçi arkadaşların yaklaşık 3 aydır maaşları düzgün ödenmiyor, hatta hiç ödenmiyor. Aynı zamanda Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklı yaklaşık bir sene önce ödenmesi gereken 6 aylık geriye dönük ücretleri ödenmedi. Buca Belediyesi işçisi yaklaşık üç aydır maaşını, alın terinin karşılığını alamayan, evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen, bankalara borçlanan, kredi kartlarına borçlanan, kredi kartı faizi ödeyen ve çocuğuna bakamayan bir işçi kitlesi haline geldi."

Belediye yönetimiyle görüştüklerini anlatan Yıldız, Başkan'ın gelecek günlerde kısmi ödeme yapılacağını ilettiğini ancak bunun işçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

Yıldız, iki maaş yatırılmasını beklediklerini belirterek, "Başkan cuma gününe kadar bir buçuk maaş kadar bir ödeme yapabileceğini söyledi. Ama şu anda her işçinin zaten ek hesabı o maaş kadar. Ek hesap kesilecek yine işçinin cebine bir şey kalmayacak. Biz de Başkan'a en az senden iki maaş ödeme bekliyoruz dedik." ifadelerini kullandı.

Eylemin ödemeler yapılıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "Buca halkından ricamız, yarın belediyeye kimse gelmesin. Yarın bu belediyede, Buca halkına hizmet vermeyeceğiz. Kimseyi içeriye almayacağız. Yarın burası bizim, bize ait. Biz burada oturma eylemini gerçekleştireceğiz. Kapıları kilitli olacak. Kimse içeri girmeyecek. Kimse de dışarı çıkmayacak, kimse yarın bizden hizmet beklemesin." dedi.

Buca Belediyesi işçileri 15 Haziran'da da düzenli maaş alamadıkları, biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
