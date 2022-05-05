Bu bayramda güzel şehir Eskişehir, on binlerce turisti misafir etti

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Son yıllarda iç turizmin vazgeçilmez şehirlerinden biri haline gelen Eskişehir, bayramda yine ziyaretçilerini ağırladı. On binlerce turist bayram süresince kentin güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, bayramda turistlerden büyük talep gördü.

Eskişehir'in değişim ve dönüşümüne hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler, Odunpazarı Bölgesi müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Porsuk Çayı, gondol ve botlara yoğun ilgi gösterdi.

Turistler gondollara binmek için kuyruklar oluştururken, şehrin eşsiz manzarası ile de bol bol fotoğraf çektirdiler. Bayramda 1200 kişi gondol, 1400 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı'nda kent turu yaptı.

Vatandaşların özellikle Kentpark ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na büyük ilgi gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Masal Şatosu'nu 5 bin 726, Bilim Deney Merkezini 1907, Sabancı Uzay Evi'ni 681, Hayvanat Bahçesi'ni ise 12 bin 500 ziyaretçi ağırladığını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Bayramda başta Sazova, Kentpark ve Odunpazarı Tarihi Bölge olmak üzere kentimizin dört bir yanında yüz binlerce yurttaşımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Sazova içerisinde bulunan Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Korsan Gemisi yine binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Müzeler Kompleksi içerisinde yer alan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzemiz, Kurtuluş Müzemiz, Cam Sanatları Müzemiz, Canlı Tarih Sahnemiz, Kent Belleği Müzemizde ise 6 bin 823 ziyaretçiyi misafir ettik. Eskişehir bu bayramda yine çok haraketliydi. Misafirlerimizi ağırlamaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz" dediler.

Eskişehir'deki dönüşüme ve yeniliklere hayran kaldığını belirten turistler, kentin cazibe merkezine dönüşmesinde büyük emeği olan Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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