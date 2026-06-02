Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun tam kapasiteyle işletmeye alınmasına ilişkin tören yapıldı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Bakü-Tiflis- Kars (BTK) Demir Yolu Hattı projesinin, bölgenin küresel ticaret ve lojistik ağındaki stratejik önemini güçlendirdiğini söyledi.

Gürcistan'da Ahılkelek Demiryolu İstasyonu'nda düzenlenen BTK Demir Yolu'nun Tam Kapasiteyle İşletmeye Alınmasının Resmi Sembolik Açılış Töreni'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, bakanlar, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Ahılkelek kenti yakınlarında bulunan istasyonda düzenlenen programda konuşan Kobakhidze, BTK Demir Yolu'nun Türkiye ile Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güçlü stratejik ilişkileri gösteren bir proje olduğunu belirtti.

Kobakhidze, "Bu, tarihi öneme sahip bir proje." dedi.

Projenin bölgesel ve küresel önemine değinen Kobakhidze, "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı, Avrupa ve Asya'yı birbirine yaklaştırıyor ve bölgemizin küresel ticaret ve lojistik ağındaki stratejik önemini güçlendiriyor." diye konuştu.

Kobakhidze, demir yolu, kara yolu, liman ve havalimanları gibi altyapı projelerinin geliştirmesi yönündeki yatırımları aktif bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Nebiyev de Ekim 2017'de Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan devlet başkanları Alat Limanı'nda bir araya gelerek BTK Demir Yolu'nun açılışını gerçekleştirdiğini anımsatarak "O gün Avrasya bağlantıları tarihinde yeni sayfa açıldı. Fakat bu sadece başlangıçtı." ifadelerini kullandı.

Nebiyev, BTK projenin tarihine değinerek "Bugünü büyük sabırsızlıkla bekliyorduk. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu 2017'de yapılan törenle başlamadı. Bu projenin temeli Ulusal Lider Haydar Aliyev'in görüşü ile atıldı." dedi.

Söz konusu projenin üç ülke arasındaki diğer önemli projelerin devamının olduğunu ifade eden Nebiyev şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile başlayan bu yolun mantıksal devamı Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu oldu. Haydar Aliyev, üç ülkenin taşımacılık ve lojistikteki işbirliklerini tek bir proje olarak görüyordu. Onun ne kadar haklı olduğunu son 30 yılda gördük."

Nebiyev, BTK hattının Hazar ve Karadeniz arasındaki en iyi transit rotasının olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, hattın Gürcistan topraklarından geçen 184 kilometrelik bölümüne yatırım yaptık. 13 istasyon, 55 köprü, 8 cer trafo merkezi, 320'den fazla yapı inşa edilerek kullanıma sokuldu. Bu sadece bir tamir çalışması değildi. Bu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun Orta Koridor'un omurgasına dönüştürmek için verilen stratejik karardı. Sonuç ise göz önündedir. Hattın taşıma kapasitesi 5 kez artarak 5 milyon tona ulaştırıldı."

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivişvili de BTK Demir Yolu'nun, Asya ile Avrupa arasında önemli bir ulaşım hattı olduğunu dile getirdi.

Projenin ülkesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kvrivişvili, "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, Gürcistan'ın uzun vadeli ulaşım vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

Kvrivişvili, "Dünyadaki son gelişmeler, güvenilir ve öngörülebilir ulaşım güzergahlarının önemini daha da net bir şekilde gösterdi. Bu nedenle Orta Koridor'a olan uluslararası ilgi artıyor ve Gürcistan'ın bu süreçteki rolü da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından, hattın tam kapasite operasyonlarını başlatacak "ortak butona basma seremonisi" yapıldı.