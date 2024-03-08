BŞEÜ'de 'Girişimcilikte Kadın Eli' Konferansı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Girişimcilikte Kadın Eli" konferansı düzenlendi.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda moderatörlüğünü Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilara Uslu'nun yaptığı etkinlikte, kültürel mirasa sahip çıkılmasının önemi vurgulandı.

Konferansta, el emeği göz nuru ürünlerden Lefke bezi, peşkir, takı grupları ve diğer dekoratif ürünler ele alındı.

Programa, somut olmayan kültürel miras sanatçısı Gülay Durak, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri Banu Erkal, Selime Kara, Canan Şahin ve Gülsüm Ünal tarafından sunumlar yapıldı.

Etkinliği, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler izledi.