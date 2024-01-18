Brüksel Otomobil Fuarı'nda Sürdürülebilir Mobiliteye Odaklanılıyor

ÇEKİM TARİHİ: 17 Ocak 2024

1. Brüksel Otomobil Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Belçika'nın başkentinde Çarşamba günü başlayan Brüksel Otomobil Fuarı'nda 150'yi aşkın şirketin 400'den fazla otomobil, motosiklet ve kamyonu sergileniyor. Fuarda bu yıl sürdürülebilir mobiliteye vurgu yapılıyor.

Beş günlük etkinlik, sektör liderlerini, CEO'ları, ziyaretçileri, filo yöneticilerini, üst düzey konukları ve basını bir araya getiren Otomobilite Konferansı ile başladı. Katılımcılar, elektrikli mobilite sektöründeki yeni gelişmeler ve trendlerin yanı sıra yeşil mobilite hizmetlerine yönelik bilimsel atılımları ve yenilikçi, akıllı ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerini ele aldı.

Perşembe günü düzenlenecek Şarj Altyapısı Kongresi'yse yeni tip elektrikli motosikletler ve sürdürülebilir kamyonlara odaklanacak.

Fuarda oyun ve e-sporla ilgili etkinlikler birçok motor sporları meraklısının ilgisini çekiyor. Bu yılın ilgi gören etkinlikleri arasında Formula 1 ve ralli yarışlarının sanal dünyasını deneyimlemeye imkan veren en yeni simülatörler yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor. (XHTV)