Brüksel'de polis, "eğitimde tasarruf" planı protestosuna tazyikli suyla müdahale etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, Fransızca eğitim veren okullarda bölgesel hükümetin planladığı tasarruf tedbirlerini protesto eden kalabalığa tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 1000'den fazla gösterici, Belçika'nın Fransız Toplumu Hükümeti'nin bütçe açığını azaltmayı hedefleyen tasarruf tedbirlerini protesto etmek amacıyla başkent Brüksel'de toplandı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınlarında bazı protestocular bisiklet park yerlerini sökerek ateşe verdi, sokaklarda havai fişek patlattı.

Belçika polisi protestoculara tazyikli suyla müdahale ederken halka Brüksel Merkez Tren İstasyonu civarından uzak durma çağrısı yaptı.

Protestolar başkentin çeşitli sokaklarında meydana gelirken polis, ulaşımda aksamalar yaşandığını açıkladı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınına itfaiye aracı sevk edildi.

Protestocular, bölgesel hükümetin eğitimde planladığı tasarruf tedbirlerinin oylanacağı Valonya-Brüksel Federasyonu (FWB) Parlamentosu önünde de gösteri düzenledi.

Tasarruf paketi

FWB Parlamentosunun, bugün bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketini oylaması bekleniyor.

Pakette, lise öğretmenlerinin ders saatlerinin yüzde 10 artırılması, kadrolu öğretmenlere yönelik hastalık izni kurallarının sıkılaştırılması ve yükseköğretimde öğrenim ücretlerinin artırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Sendikalar ise öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini isterken eğitim sektöründeki tüm çalışanları greve ve protesto eylemlerine katılmaya çağırmıştı.