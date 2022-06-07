Britanya Kraliçesi Elizabeth II'nin tahttaki 70'inci yıl kutlamaları - Haberler

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Britanya Kraliçesi Elizabeth II'nin tahttaki 70'inci yıl kutlamaları

DailyMotion.com - Güncel
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Britanya Kraliçesi Elizabeth II, tahttaki 70'inci yılı anısına düzenlenen Platin Jübile kutlamaları kapsamında ilk balkon selamlamasını 17'inci yüzyıldan beri geleneksel olarak yapılan piyade birlikleri geçişinde yaptı.

Britanya Kraliçesi Elizabeth II, tahttaki 70'inci yılı anısına düzenlenen Platin Jübile kutlamaları kapsamında ilk balkon selamlamasını 17'inci yüzyıldan beri geleneksel olarak yapılan piyade birlikleri geçişinde yaptı

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