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Brezilya Mısırı Yüklü Kargo Gemisi Çin'e Ulaştı

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Brezilya Mısırı Yüklü Kargo Gemisi Çin'e Ulaştı

GUANGZHOU, 9 Ocak (Xinhua) -- 68.000 ton Brezilya mısırı yüklü bir kargo gemisi Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Xinsha Gümrüğü'nden geçirildi.

GUANGZHOU, 9 Ocak (Xinhua) -- 68.000 ton Brezilya mısırı yüklü bir kargo gemisi Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Xinsha Gümrüğü'nden geçirildi. Böylece Brezilya'dan Çin'e ilk kez mısır ithal edilmiş oldu.

Çin'in en büyük gıda ticareti firması COFCO tarafından ithal edilen Brezilya mısırı, Brezilya'nın Santos Limanı'ndan bir ayı aşkın bir yolculuktan sonra Guangdong eyaletinin Dongguan kentindeki bir limana ulaştı.

Çin ve Brezilya, 2022'de mısır ithalatı konusunda anlaşmaya varmıştı. Brezilya, dünyanın en büyük üçüncü mısır üreticisi ve ikinci en büyük mısır ihracatçısı konumunda.

Çinli ithalatçı firmaya göre, güney yarımkürede yer alan Brezilya ile kuzey yarımkürede yer alan Çin, mısır hasat mevsimlerinde birbirini tamamlıyor. Brezilya'dan mısır ithalatı, Çin'deki mısır tedarik kanallarını çeşitlendirerek, arzdaki mevsimsel ve bölgesel dalgalanmaları hafifletti.

Şirketin Brezilya'dan gelmesini beklediği birkaç mısır sevkiyatıyla Çin'de arz kademeli olarak istikrar kazanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Brezilya Güncel Haberler

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