Brezilya Devlet Başkanı: ABD'nin kritik madenlere ilişkin teklifini reddettik

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BRASİLİA, 18 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'nın kritik madenlerine öncelikli erişim yönündeki ABD teklifini daha görüşmeler başlamadan reddettiklerini söyledi.

Lula perşembe günü Itatiaia radyosuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sunduğu şartların "kabul edilemez" olduğunu ve teklifin "tozlu raflara" kaldırıldığını belirtti.

Lula, "Yapılan ilk teklifi hemen reddettik. Teklifi tartışmaya bile açmadık. Bir ülkenin ulusumuzun maden zenginliği üzerinde önceliğe sahip olması kabul edilemez" dedi.

Washington'ın teklifinde, Brezilya'nın stratejik maden varlıklarının satışı konusunda herhangi bir anlaşma yapmadan önce ABD'ye bildirimde bulunması ve ABD şirketlerine öncelikli erişim sağlanması gibi taleplerin yer aldığı bildirildi.

Lula, Brezilya'nın maden kaynaklarına yönelik arama, işleme ve sanayileştirme çalışmalarının, kendi belirledikleri kurallara tabi kalacağını vurguladı.

Hükümetin stratejisinde maden işleme ve üretim aşamalarının ülkede hayata geçirilerek ihracat öncesinde madenlerin değerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Lula, "Artık maden üretimini ve satışını ülke içinde yaparak nitelikli istihdam yaratmak ve iç üretimi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Bu politikanın yabancı sermayeyi engellemeyi amaçlamadığını kaydeden Lula, yabancı şirketleri, işleme ve imalat aşamalarının ve katma değerin daha büyük kısmının Brezilya'da kaldığı bir tedarik zincirine entegre olmaya teşvik ederek "ham madde yerine katma değerli ürünler ihraç edebilmeyi" hedeflediklerini belirtti.

Washington'ın 2025 yılında teklif ettiği şartları yeniden görüşme olasılığını reddeden Lula, söz konusu teklifin "hükümsüz" olduğunu söyledi.

Lula çarşamba günü Kritik ve Stratejik Madenlere İlişkin Ulusal Politika'yı ve doğrudan Devlet Başkanlığı'na bağlı Kritik ve Stratejik Madenlerin Sanayileştirilmesine İlişkin Ulusal Konsey'i kuran kanunu onayladı.

Kaynak: Xinhua