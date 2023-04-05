Brezilya'da kreşe yönelik silahlı saldırıda 4 çocuk yaşamı yitirdi

Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Kente bağlı Cantinho Bom Pastor isimli kreşe giren bir saldırgan çocuklara silahla ateş açtı.

Saldırıda, 4 çocuk hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 3 çocuk yaralandı.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin silahıyla polise teslim olduğunu bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter'daki paylaşımında, kreşe düzenlenen saldırıyı "canavarlık" ve "kabul edilemez bir nefret" olarak değerlendirdi.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Lula da Silva, "Masum ve savunmasız çocuklara yönelik yapılan bu şiddet eylemine söyleyecek söz bulamıyorum, çocuklarını veya torunlarını kaybeden ailelerin acısından daha büyük bir acı yoktur. Ailelere başsağlığı diliyorum, dualarım Blumenau camiasıyladır." ifadesini kullandı.

Santa Catarina Valisi Jorginho Mello da saldırıya tepki göstererek, "Tam dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum, Allah bu derin acı karşısında tüm ailelerin kalbine teselli versin." dedi.

Son iki saldırıda 5 kişi ölmüştü

Ülkede, en son 27 Mart'ta Sao Paulo eyaletinde bir öğrencinin okuldaki bıçaklı saldırısında 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

25 Kasım 2022'de 16 yaşındaki bir öğrencinin, Espirito Santo eyaletindeki Aracruz'da iki okula saldırısında 4 kişi yaşamını yitirmişti.