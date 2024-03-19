Bozüyük'te Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan bir şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.