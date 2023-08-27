Kırıkkale'de akarsu kıyılarına ve ormanlık bölgelere yerleştirilen fotokapanlara takılan yaban hayvanlarının doğal ortamlarındaki günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Fotokapanlar sayesinde doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniliyor.

Bozkırın yaban hayatı fotokapanda: Vaşak, karaca, su samuru böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de akarsu kıyılarına ve ormanlık bölgelere yerleştirilen fotokapanlara takılan yaban hayvanlarının doğal ortamlarındaki günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi ekiplerince, akarsu kıyılarına ve ormanlık bölgelere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatının takibi yapılıyor. 26 noktada bulunan fotokapanlara takılan görüntülerde vaşak, karaca, kurt, yaban domuzu, tavşan, su samuru, tilkinin günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar sayesinde doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor. Yapılan araştırmalar neticesinde de farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor.