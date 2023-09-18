Bozkırı ektiği sebzelerle yeşertti

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel Köyü'nde 80 dönümlük araziye ekilen 10 çeşit sebze adeta bozkırı yeşertti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman Müdürü Seyid Yıldız ile birlikte Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel Köyü'nde sebze üreticisi Mustafa Kaydaş'a ait 80 dekar arazide hasadı yapılan sebze ürünlerini inceledi. Sivas'ın en büyük yeşillik ve sebze bahçesini ziyaret eden Vali Şimşek, karalahana, maydanoz, nane, yeşil soğan, ıspanak, kıvırcık ve semizotu gibi hasadı yapılan ürünlerin Sivas'ın sebze ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığını ifade etti.

"Gerçekten büyük ve örnek bir bahçe"

Vali Şimşek, Töngel Köyü'nde Sivas'ın en büyük yeşillik ve sebze bahçesiniz ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Gerçekten büyük ve örnek bir bahçe. Yaklaşık 80 dönümlük arazi üzerinde 10 çeşit yeşillik üretiliyor. Bizlerin manavda pazarda gördüğü her türlü yeşillik burada mevcut. Köyümüzde karalahana, maydanoz, nane, yeşil soğan, ıspanak, kıvırcık, semizotu gibi çeşitli ürünler Kaydaş ailesi tarafın üretiliyor. Hasadı yapılan ürünler ilimizin sebze ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Çiftçimize bu örnek üretimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.