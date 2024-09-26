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Bozhüyük Köyü, Muhtarlık Hizmetleriyle Belediyeyi Aratmadı

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Afyonkarahisar'ın Bozhüyük köyü muhtarlığı, sağladığı çeşitli hizmetler ve istihdam ettiği personel ile çevre köylere de destek olmayı başardı. Muhtar Ramazan Arıçam, kooperatif kurarak özelikle süt toplama ve akaryakıt satışında gelir elde ettiklerini belirterek, köydeki hizmetlerini belediye standartlarına taşıdıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyü muhtarlığı, istihdam ettiği 14 personel, kepçe, grayder ve kamyondan oluşan 7 aracıyla hem kendi köyüne hizmet veriyor hem de çevre köylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhsaniye ilçesinin 1770 nüfusuyla en büyük köyleri arasında yer alan Bozhüyük, köy olmasına rağmen muhtarlığın yerleşim yerine verdiği hizmetlerle belediyeyi aratmıyor.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtarlığa seçilen 45 yaşındaki Ramazan Arıçam, göreve geldikten sonra önce süt toplama, yem ve akaryakıt satışı yapan bir kooperatif kurdu, ardından elde ettiği karla kepçe, grayder ve kamyondan oluşan 5 aracı muhtarlığa kazandırdı. Bu iş makineleriyle sadece köylerine değil civardaki yerleşim yerlerine de hizmet ulaştırmaya başladı.

Arıçam, AA muhabirine göreve geldikten sonra ihtiyar heyetiyle muhtarlığın bütçesini ve hizmet ağını geliştirme kararı aldıklarını anlattı.

İşe kooperatif kurarak başladıklarını dile getiren Arıçam, 14 kişi istihdam ettikleri kooperatif ile süt toplama, yem ve akaryakıt satışı yaparak gelir elde etmeye başladıklarını belirtti.

Gelirlerin artmasıyla muhtarlığın araç filosunu aldıkları kepçe, grayder ve kamyonla 2'den 7'ye çıkardıklarını ifade eden Arıçam, "Bozhüyük'te 6 ay önce sadece bakımsız kepçe ile traktörümüz vardı. Bizim bu süreçte 10 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Şimdi muhtarlığımız ve kooperatifimizde benle birlikte 15 kişi çalışıyor. Buraya 3 iş makinesi ile 2 süt toplama aracı aldık. İstihdam ettiğimiz 14 kişinin maaşını muhtarlık ve kooperatif olarak ödüyoruz. Bu oluşum, köyümüzdeki birlik ve beraberlik sayesinde oldu. Bu sayede hem muhtarlığımız hem de kooperatif olarak, Bozüyük ve çevre köylere hizmet veriyoruz." dedi.

"Çevre köylerde Bozhüyük'te yaptığımız hizmetler konuşuluyor"

Köyde alt yapı ve üst yapıda iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Arıçam, şunları kaydetti:

"İlçemizde 4 belde belediyesi var. Onlarda ne varsa bizde de var. Onlar ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Aramızdaki tek fark, onlar belediye biz ise muhtarlığız. Çevre köylerde bizim Bozhüyük'te yaptığımız hizmetler konuşuluyor. İhsaniye Kaymakamlığı, belediye başkanları ve diğer köylerin muhtarları başarımızı tebrik ediyor. Köyümüzdeki insanlar da muhtarlığın verdiği hizmetlerden çok memnun."

Arıçam, muhtarlıkta istihdam ettiği personelin birinin müzisyen olduğunu ve köylerdeki düğün ile asker eğlencelerinde ücretsiz hizmet verdiğini belirterek, sosyal ve sportif, üretim odaklı seracılık üzerine yeni yatırım projeleri hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Köyümüz, 6 ayda 4-5 yıllık hizmet aldı"

Köylülerden Hüseyin Yıldırım, muhtarlığın Bozhüyük'e belediye gibi hizmet vermesinden memnun olduklarını söyledi.

Arif Sefa Özdemir ise Bozhüyük Muhtarlığının belediye gibi köyde çalışma yaptığını belirterek, "Muhtarlığımız sayesinde köyümüz 6 ayda 4-5 yıllık hizmet aldı. Köyde birlik ve beraberlik oluştu. Bozhüyük'te verilen hizmetler çok güzel. Köylülerimiz huzurlu ve mutlu." ifadesini kullandı.

Bozhüyük Köyü, Muhtarlık Hizmetleriyle Belediyeyi Aratmadı
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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