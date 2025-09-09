BOTAŞ ile Shell Arasında 2,4 Milyar Metreküplük LNG Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Shell arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplam 2,4 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını içeren bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

İtalya'nın Milano şehrindeki temasları kapsamında Shell Entegre Gaz Başkanı Cederic Cremers ile bir araya geldiklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde BOTAŞ'ın doğal gaz tedarik stratejisi, Karadeniz başta olmak üzere ülkemizdeki arama ve üretim faaliyetlerine yönelik potansiyel işbirlikleri ile üçüncü ülkelerdeki ortak enerji girişimleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızın ardından BOTAŞ ile Shell arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplamda 2,4 milyar metreküplük LNG alımını içeren bir anlaşma imzaladık."

Bayraktar, anlaşmanın Türkiye'ye ve şirketlere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Bayraktar, bir diğer paylaşımında Gastech 2025 marjında Baker Hughes Üst Yöneticisi (CEO) Lorenzo Simonelli ile Karadeniz'deki üretim hedeflerine katkı sağlayacak yeni işbirliğini ve küresel piyasa dinamiklerini ele aldıklarını kaydetti.

"Görüşmenin ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 3. faz üretim hedeflerimize katkı sağlayacak anlaşma Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ve Baker Hughes arasında imzalandı." ifadelerini kullanan Bayraktar, anlaşma ile Karadeniz'de günlük üretimini 2028'de 40 milyon metreküpe çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve kuyu tamamlama ekipmanlarının tedarikinin sağlanacağını bildirdi.

Gastech 2025 kapsamında düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısına katıldığını da belirten Bayraktar, burada enerji arz güvenliğini güçlendirmek için kaynak çeşitliliğine dayalı dengeli bir yaklaşımın önemini vurguladıklarının altını çizdi.

Bayraktar, "Enerji vizyonumuzun yenilenebilir enerji, doğal gaz, nükleer ve kömürün birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirildiği, hiçbir kaynağın dışlanmadığı dengeli ve rasyonel bir modele dayandığını ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile de görüştüğünü kaydeden Bayraktar, görüşmede hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere mevcut işbirliği alanlarının güncel durumunu değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Bayraktar, "Enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı daha ileriye taşımak, yeni projeler ve yatırım fırsatlarıyla işbirliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Çin'in en büyük petrol ve doğal gaz şirketi olan PetroChina International (PCI) ile BOTAŞ arasında imzalanan mutabakat zaptının törenine de katıldı.

PCI Yönetim Kurul Başkanı Wu Junli'nin de yer aldığı geniş kapsamlı bu anlaşmanın, BOTAŞ'ın global LNG sahnesindeki varlığını güçlendirmesi beklendiği belirtildi.