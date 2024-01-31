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Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına Tümgeneral Gojko Knezevic getirildi

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Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri (OSBİH) Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Gojko Knezevic getirildi. Korgeneral Senad Masovic görevini devretti.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri (OSBİH) Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Gojko Knezevic getirildi.

Genelkurmay Başkanlığını 6 yıldır sürdüren Korgeneral Senad Masovic, başkent Saraybosna'da düzenlenen devir-teslim töreninde görevini, bugüne kadar yardımcılığını yapan Knezevic'e devretti.

Tarihi Orduevi'ndeki törene, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, ülkedeki NATO yetkilileri ve Bosna Hersek'te görev yapan birçok büyükelçi katıldı.

Helez, burada yaptığı konuşmada, OSBİH'in Masovic'in görev süresinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, yeni Genelkurmay Başkanı Knezevic'e başarılar diledi.

Bugünden itibaren emekliye ayrıldığını ifade eden Masovic, OSBİH'e katkılarından dolayı başta Türkiye olmak üzere, ABD, İngiltere, Almanya ve NATO'ya teşekkür etti.

Selefi Masovic'e OSBİH'e katkılarından dolayı teşekkür eden Knezevic de "Önümüzdeki dönemin önceliklerinden ilki, elde ettiğimiz operasyonel kabiliyetleri korumak ve geliştirmeye devam etmektir." ifadesini kullandı.

1962 doğumlu Knezevic, 2018'den bu yana OSBİH Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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