Borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 65 gözaltı

Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda, borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen çeteye yönelik 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı, operasyon detaylarında 1 milyar 358 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Ankara merkezli 22 ilde, borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, vatandaşları borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin vatandaşları yatırım vaadiyle kandırdığı belirlendi. Küçük miktarlarda kazanç sağlanıyormuş gibi gösterilerek güven kazanan şüphelilerin, daha sonra yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

45 ŞİRKET VE KİŞİYE AİT HESAPLAR KULLANILDI 

MASAK ve ilgili kurumlarla yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta 45 şirket ve 45 kişiye ait hesapların kullanıldığı, toplam 1 milyar 358 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi. Eş zamanlı 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
