Bornova'da Kuyumcu Cinayeti: Şüpheli Altınları Çalarak Kaçtı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüphelinin, cinayet sonrası kuyumcu dükkanından altınları çalarak kaçtığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da 19 Mart'ta kuyumcu Bekir Bozar'ın öldürülmesi olayıyla ilgili teslim olan ve tutuklanan E.Ö'nün ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

Olayla ilgili firari şüpheli F.B'nin cinayet sonrası Bozar'ın kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Kamera kayıtlarında, F.B'nin sırt çantası ile kuyumcu dükkanına girdiği, kumanda ve anahtar yardımıyla iş yerini açtığı, bir süre sonra sırt çantasıyla dışarı çıkarak kepengi kapattığı anlar yer aldı.

Olay

Bornova ilçesinde 19 Mart'ta silahla öldürülen Bekir Bozar'ın cesedi, bir gün sonra park halindeki otomobilin bagajında bulunmuştu.

Olayla ilgili E.Ö, teslim olarak ihbarda bulunması sonrası tutuklanmış, ilk ifadesinde kendisinin otomobili kullandığını, F.B'nin Bozar'ı tabancayla öldürdüğünü, cesedi otomobilin bagajında bırakarak kaçtıklarını söylemişti.