Bolu Valisi Kılıç, oyunu kullandı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

50. Yıl İzzet Baysal Orta Okulu'na gelen Kılıç, eşi Ayşe Elif Kılıç ile 1052 nolu sandıkta oy kullandı.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Kılıç, demokrasinin en önemli unsurlarından birinin vatandaşın oy kullanması olduğuna vurgulayarak, "Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel ve hayırlı sonuç çıkacaktır." diye konuştu.

Kılıç, il genelinde seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Şu ana kadar ilimizde gayet sakin ve normal şekilde seçim süreci işliyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı mevcut değil." dedi.