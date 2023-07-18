Bolu Valisi Erkan Kılıç, sel ve taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mengen-Yedigöller kara yolunda meydana gelen sel ve taşkın sonrası hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Kılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve tüm kurumların mağduriyetleri gidermek için çalıştığını belirtti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, kentte yaşanan sel ve taşkınlardan etkilenen Mengen-Yedigöller kara yolunda incelemelerde bulundu.

Kılıç, 9-10 Temmuz'da aşırı yağışlara bağlı meydana gelen sel ve taşkında zarar gören bölgelerde denetleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlar nedeniyle Mengen-Yedigöller kara yolunun 31. kilometre Karadere mevkisinde yıkılan köprü ve devamında bulunan yolun hasar gören bölümlerinde yapılan çalışmaları inceleyen Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç'a, temaslarında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler de eşlik etti.

Vali Kılıç, Bolu'da yaşanan sel ve taşkın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere tüm kurumların elinden geleni yaptığını belirterek, sel sularının ve taşkının verdiği hasarın tespit edilmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için görevli personelin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kılıç, selin ilk anından itibaren görev alan herkese teşekkür ederek, "Selin izlerinin silinmesi için ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdüren tüm kurum amirlerimize ve görevli personelimize özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İlimizde yaşanan sel felaketinden etkilenen ve zarar gören bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin imkanlarıyla taşkının vermiş olduğu tahribat ve hasarın telafi edilmesi için vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.