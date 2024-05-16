Bolu İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bolu İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Erkan Kılıç başkanlığında yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Kılıç, dünyada su kaynakları yönünden sıkıntılı sürece girildiğinin herkes tarafından bilindiğini, özellikle küresel ısınma, sanayileşme ve teknolojisinin ilerlemesiyle su kaynakları, doğa ve çevre üzerinde aşırı baskı oluştuğunu söyledi.

Kılıç, doğayı korumada herkesin çaba içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomik faaliyetler dolayısıyla özellikle sanayiyle kaynakların bilinçsiz kullanımı sularımızı olumsuz etkilenmiş durumda. Hem şehir merkezlerinde hem kırsalda su kaynaklarımızı özellikle içme sularımızı, su havzalarımızı daha iyi şekilde korumak, kirletenlerle ilgili olarak gerekli tedbirleri almak zorundayız." diye konuştu.

Herkesin gerekli tedbirleri alarak su kaynaklarının kalitesini en üst seviyeye çıkarma sorumluluğunun bulunduğunun, bu konuda taviz ve müsamahanın söz konusu olamayacağının altını çizen Kılıç, kent genelinde tavuk yetiştiriciliği ve deri işlemeye ilişkin tesislerin ekonomik anlamda yaşatılması gerekse de çevreyi korumanın da zorunluluk olduğunu ifade etti.

-"Doğayı acımasız kullanma hakkımız yok"

Kılıç, yaylalarda da su gibi bütün halkın hakkının bulunduğuna dikkati çekerek, "Doğayı acımasız kullanma hakkımız yok. Ben güçlüyüm, bana kimse bir şey yapamaz, dokunamaz anlayışının artık ülkemizde yürümesi, insanların bu anlayış içerisinde olması da mümkün değil. Kimse de izin vermez." dedi.

Doğa ve su konusunda daha sıkı adımlar atılması gerektiğine değinen Kılıç, "Bütün birimlerden de birim amirlerinden de beklentim; doğaya, su kaynaklarımıza, kirliliğe ilişkin hiçbir taviz vermeyin arkadaşlar. Bu haktır, vebaldir. Bütün müdürlükler, arkadaşlar gereğini yapsınlar. Su kaynaklarımızı verimli kullanacağız, kirletmeyeceğiz. Bu konuda hiç kimse müsamaha göstermeyecek arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ise Ulusal Su Kurulu, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İl Su Kurulları'nın yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Bolu'nun su kaynaklarının kalite ve miktar yönünden sürdürülebilir, verimli şekilde yönetilmesine ilişkin planların ortaya konulacağını aktaran Özcan, bu planlar doğrultusunda da programlar ile önceliklerin belirlenmesi için değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.