Bolu haber | Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor Güncel Haberler Bolu haberler... Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor. Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor. Mandalarını otlamaları için Yedigöller Milli Parkı yolunun 13. kilometresinde bulunan Yeniköy Yaylası'na çıkaran besiciler, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için gölete sokuyor. Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor. Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için araçlarıyla yayladan geçerken göletteki mandaları görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği ilde besiciler, ürettikleri yoğurt ve kaymakları satarak ek gelir elde ediyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Yeniköy Bolu Güncel Haberler

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