Bolu Göynük'te Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kadir K. idaresindeki 41 ET 026 plakalı otomobil Tepebaşı mevkisinde karşı istikamette ilerleyen Kadir K. yönetimindeki 78 DD 310 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel