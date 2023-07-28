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Bolu Göynük'te Orman Yangınına Havadan Müdahale Sürüyor

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Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına, havadan müdahale sürüyor. Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı. Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi. Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına, havadan müdahale sürüyor.

Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı. Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi. Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel

Göynük Düzce Bolu Güncel Haberler

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